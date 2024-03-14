ООН и ее институты должны быть реорганизованы - Ян Каван

БАКУ /Trend/ - ООН и ее институты должны быть реорганизованы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на панельном заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума сказал президент 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ян Каван.

"Международное право больше не признается и резко искажается. В результате каждый решает свою проблему со своей точки зрения. Мы наблюдаем в мире конфликты, религиозную нетерпимость. Работа в направлении мира должна осуществляться путем мобилизации усилий правительств и гражданского общества. Положение дел с Международным судом тоже желает оставлять лучшего. Сложилась довольно парадоксальная ситуация",- сказал он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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