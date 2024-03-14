Уверен в успехе COP29 в Азербайджане - Ян Каван

БАКУ/Trend/ - У меня есть большая уверенность в успехе COP29 в Азербайджане.

Об этом сказал Trend президент 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ян Каван на XI Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на COP29.

"На прошлых двух мероприятиях были подняты вопросы, которые так и не были доведены до окончательных результатов. И поэтому я думаю, что теперь Азербайджану предстоит довести это до логического завершения. Это будет сложно, потому что многие не хотят брать на себя ответственность. Однако я думаю, что Азербайджан находится в очень хорошей позиции для решения этих проблем", - сказал он.

Говоря о XI Глобальном Бакинском форуме, Ян Каван отметил, что участники открыто говорят об очень болезненных, чувствительных, сложных вопросах, которые необходимо решать.

"И я очень рад, что Азербайджан предоставил нам эту площадку, чтобы встретиться, обменяться опытом и попытаться предложить какие-то решения", - сказал он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.