Али Асадов провел обсуждения с исполнительным директором UNAIDS

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 14 марта с исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) Винни Бьянимой.

Как сообщает Trend, на встрече была отмечена значимость участия Винни Бьянимы в XI Глобальном Бакинском форуме.

Было подчеркнуто, что Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН, в том числе с UNAIDS и поддерживает их деятельность. Также отмечалось, что борьба с ВИЧ/СПИДом является одним из основных направлений Национальной стратегии здравоохранения Азербайджана. Начиная с 2006 года, Кабинетом министров принимается пятилетняя программа мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Разработка программ осуществляется на основе рекомендаций ВОЗ, UNAIDS и Глобального фонда и при их поддержке.

Было отмечено, что в результате принятых мер Азербайджан находится в списке стран с низким уровнем инфицирования ВИЧ/СПИДом.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Азербайджаном и UNAIDS.

Во встрече также принял участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

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