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XI Глобальный Бакинский Форум продолжает второй день работы панельными заседаниями

Политика Материалы 15 марта 2024 09:24 (UTC +04:00)
XI Глобальный Бакинский Форум продолжает второй день работы панельными заседаниями

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - XI Глобальный Бакинский форум на тему "Восстановление раздробленного мира", проходящий в Баку, продолжает второй день работы панельными заседаниями.

Как сообщает в пятницу Trend, во второй день форума состоятся четыре панельных заседания на темы "От добрых слов к добрым делам: Какие цели могут быть поставлены для COP29?", "Финансирование нашей жизни: климатическая справедливость", "Здоровье для всех", "Роль региональных военных и экономических подразделений".

Наряду с панельными заседаниями ожидается обращение к участникам форума 78-го президента Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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