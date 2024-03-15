Генеральная Ассамблея ООН надеется на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Деннис Фрэнсис

БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея ООН надеется на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в рамках норм и принципов международного права.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на XI Глобальном Бакинском форуме заявил 78-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

"Генеральная Ассамблея ООН высоко оценивает возобновление встреч между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении и состоявшуюся между ними Мюнхенскую встречу, за которой последовала встреча глав МИД двух стран.

Мы верим и ждем, что будут предприняты дополнительные шаги к достижению и восстановлению мира и безопасности, а также к достижению прогресса", - добавил Д.Фрэнсис.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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