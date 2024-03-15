Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на трехсторонней встрече в Баку с главами МИД Турции и Грузии.

"Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Кроме того, исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности, признанной на международном уровне. Азербайджан положил конец беззаконию в регионе и заложил основы стабильности", - отметил Д.Байрамов.

Министр подчеркнул, что новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала.

Отметим, что сегодня в Баку прошла 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам трехстороннего регионального сотрудничества, происходящего в регионе и мире и представляющего взаимный интерес, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

После встречи министры провели совместную пресс-конференцию.

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