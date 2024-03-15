Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией многогранно - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией многогранно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией является многогранным и образцовым. В отношениях между тремя странами наблюдается очень высокий политический диалог. Наша поддержка друг друга в рамках международных платформ способствует этому", - отметил министр.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что подписание Бакинской декларации внесет свой вклад в укрепление отношений.

"Азербайджан в настоящее время является одним из ведущих иностранных инвесторов как в Турции, так и в Грузии. Обе страны являются одними из наших основных торговых партнеров", - подчеркнул Д.Байрамов.

Министр отметил, что и Турция, и Грузия являются основными торговыми партнерами Азербайджана.

"Во время встречи мы обсудили многочисленные проекты между нашими странами во многих сферах экономики, и у нас была возможность обменяться мнениями по новым проектам. Мы считаем, что в ближайшее время мы станем свидетелями анонсов, которые могут привести к ряду новых и очень серьезных результатов", - добавил Д.Байрамов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

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