Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня, наряду с другими вопросами, я поделился информацией о послеконфликтной ситуации с Арменией, восстановительных и строительно-монтажных работах, возвращении вынужденных переселенцев и разминировании.

После восстановления территориальной целостности нашей страны появился исторический шанс на достижение мира с Арменией, и Азербайджан принимает все необходимые для этого меры. Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам", - подчеркнул министр.

По словам министра, точка зрения Азербайджана заключается в том, что для обеспечения регионального мира и стабильности необходимо полное соблюдение норм и принципов международного права.

"Азербайджан предпринимает систематические и последовательные шаги в направлении обеспечения мира", - добавил Д.Байрамов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

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