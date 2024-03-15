Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности - Хакан Фидан (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:54)

БАКУ /Trend/ - Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности. Обеспечение мира в регионе полезно для всех стран. После ноября 2020 года для этого появилась историческая возможность", - сказал Х.Фидан.

Министр отметил, что обеспечение мира на Южном Кавказе очень важно не только для региона, но и с точки зрения глобальной безопасности.

"Важно, чтобы страны других регионов также поддерживали такие проекты, как Зангезурский коридор, который важен в региональном и глобальном смысле на основе принципа "Win-Win"", - добавил Х.Фидан.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!