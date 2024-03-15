К XI Глобальному Бакинскому форуму привлечено большое внимание - Хью Дуган

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан, безусловно, привлек большое внимание к XI Глобальному Бакинскому форуму.

Об этом сказал в пятницу Trend бывший генеральный директор Совета национальной безопасности США по международным организациям Хью Дуган в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Я участвую на этом форуме впервые и очень впечатлен Азербайджаном и гостеприимством, оказанным мне.

Участников очень много и темы довольно обширные, что позволяет каждому из нас внести что-то полезное в дискуссию", - подчеркнул Хью Дуган.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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