Джейхун Байрамов обсудил с грузинским коллегой региональную ситуацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, находящимся с визитом в стране для участия в 9-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из текущей двусторонней, а также многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также региональная ситуация в постконфликтный период.

Стороны подчеркнули, что дальнейшее развитие отношений дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Грузией будет способствовать региональному сотрудничеству, отметили важность контактов на высоком уровне и механизма политических консультаций в этом направлении.

В частности, была доведена до внимания необходимость использования имеющегося потенциала для сотрудничества в экономической сфере, успешной реализации совместных проектов, отмечена важная роль деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией.

Подробно проинформировав о текущей региональной ситуации в постконфликтный период, работах по восстановлению и строительству, а также о мирных инициативах Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что с решением бывшего армяно-азербайджанского конфликта создаются благоприятные условия для укрепления регионального сотрудничества. При этом было отмечено, что вызовы, стоящие перед мирным процессом, в частности, проецирование рядом стран своей политической повестки на регион, оказывает негативное влияние на мирный процесс.

Министр Илья Дарчиашвили поблагодарил азербайджанскую сторону за успешную организацию 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, отметив, что Грузия заинтересована в дальнейшем развитии регионального сотрудничества в рамках данного формата.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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