Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем 78-й сессии Генассамблеи ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Дэннисом Фрэнсисом, прибывшим в Азербайджан для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также региональная ситуация в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна как ответственный член международного сообщества принимает активное участие в сотрудничестве в рамках ООН, в том числе в продвижении многосторонности. В частности, в период председательства в Движении неприсоединения страна проявляла активность в направлении развития отношений между ООН и ДН, в ходе борьбы с пандемией COVID-19 был реализован ряд важных совместных глобальных инициатив.

На встрече были обсуждены инициативы, выдвинутые Азербайджаном, а также успешно реализованные в ряде сфер, в том числе в области энергетической безопасности, перехода на альтернативные источники энергии, развития регионального транспорта и коммуникаций.

Отметив, что Азербайджан примет COP29 в текущем году, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о подготовительных работах. Также он подробно рассказал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, восстановительной деятельности, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, минной опасности, создающей угрозу проводимым работам, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и инициативах Азербайджана по продвижению мирной повестки дня.

Дэннис Фрэнсис проинформировал об инициативах, которые планируется реализовать во время его председательства в Генеральной Ассамблее ООН, в том числе о "Саммите будущего". Он особо отметил успехи Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития. Было подчеркнуто, что Генеральная Ассамблея ООН поддерживает мирные инициативы, выдвинутые в постконфликтный период.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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