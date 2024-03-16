Без Западных Балкан Европа не будет полной - Иво Йосипович

БАКУ/ Trend/ - Без Западных Балкан Европа не будет полной. Поэтому я считаю, что в интересах Европы включить Западные Балканы в Европейский союз.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал бывший президент Хорватии Иво Йосипович на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Но есть одно "но". Это "но", на мой взгляд, связано с возможностями Европейского союза с одной стороны, а также с возможностями конкретных стран из так называемых Западных Балкан с другой", - подчеркнул он.

По словам Иво Йосиповича, необходимо заставить Европейский союз не быть столь однозначным в отношении критериев.

"Это означает, что политические критерии, критерии безопасности находятся в некотором противостоянии с копенгагенскими критериями, но не только технически, но и политически", - отметил он.

Бывший президент Хорватии упомянул, что если пересмотреть членство некоторых стран Евросоюза, можно заметить, что все они подходят под эти критерии.

"Во-вторых, у Европейского союза нет последовательной и единой политики безопасности и внешней политики. В этом заключается слабая сторона Европейского союза", - добавил он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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