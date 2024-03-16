За последние 50 лет частота стихийных бедствий выросла в разы - Томас Ламанаускас

БАКУ /Trend/ - За последние 50 лет частота стихийных бедствий выросла в разы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас на XI Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что стихийные бедствия происходят все чаще. И сейчас в среднем каждый день происходит примерно одно среднее или крупное стихийное бедствие, а к 2030 году это количество увеличится до полтора в день.

"Еще одна область, которую мы представляем и которая также подвержена риску - это цифровая устойчивость, цифровая инфраструктура, которая связывает всех нас в единое целое", - подчеркнул Томас Ламанаускас.

Он упомянул, что в четверг на побережье Западной Африки был поврежден крупный кабель, что привело к серьезным перебоям в работе интернета в ряде стран Западной Африки. Через них проходит около 99% мирового трафика.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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