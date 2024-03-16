Мир становится цифровым - Милика Пеянович-Дуришич

БАКУ/ Trend/ - Мир становится цифровым.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала бывший министр обороны Монтенегро Милика Пеянович-Дуришич на XI Глобальном Бакинском форуме.

"В течение нескольких лет мы обсуждали вопросы кибербезопасности. В мире происходит цифровизация. У нас есть распределенные системы с машинами, которые повсюду связаны сетями, где не существует границ. И, конечно, все это вызывает беспокойство: используем ли мы эти технологии на благо человечества или нет?", - подчеркнула она.

Бывший министр упомянула, что сейчас у искусственного интеллекта есть способность проявлять человекоподобные умения, такие как обучение, планирование и даже творчество.

"Поэтому, что бы ни рассматривалось - новая технология или инструмент - все это может быть использовано во имя мира или насилия.

И мы прекрасно понимаем, что любая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, может стать еще хуже. Поэтому мы говорим о том, почему мы проводим все исследования, играем на профессиональном поле, о том, что нужно найти лучшие способы смягчить эти риски, не отсекая все огромные возможности, которые у нас есть или находятся перед нами", - добавила она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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