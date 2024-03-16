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Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом

Политика Материалы 16 марта 2024 15:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Наша дружба, братство основаны на глубоких исторических корнях. На протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Межгосударственные отношения построены на этом прочном фундаменте», - отметил Президент Азербайджана.

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