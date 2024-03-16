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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии

Политика Материалы 16 марта 2024 15:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.

«Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги», - подчеркнул глава государства.

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