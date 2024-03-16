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Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов

Политика Материалы 16 марта 2024 15:21 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам, в прошлом году он вырос примерно на 15 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата», - отметил Президент Азербайджана.

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