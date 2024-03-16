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Президент Ильхам Алиев: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран

Политика Материалы 16 марта 2024 15:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования уже через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в расширенной форме является одним из больших достижений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн, глава государства отметил: «В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран».

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