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Президент Ильхам Алиев: Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом

Политика Материалы 16 марта 2024 15:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло 8, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом», - добавил глава государства.

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