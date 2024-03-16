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Президент Ильхам Алиев: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации

Политика Материалы 16 марта 2024 15:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Суверенная территория ни одной страны не может быть изменена с применением силы. Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Азербайджан как страна, которая много лет страдала от оккупации и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, очень хорошо знает, что нормы международного права в некоторых случаях восстанавливаются с применением силы. Этот путь также абсолютно законный. Устав ООН признает право каждой страны на самооборону, и Азербайджан, воспользовавшись этим правом, восстановил свою территориальную целостность», - подчеркнул глава государства.

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