В Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Грузии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 марта в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, находящегося с официальным визитом в стране.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-грузинского стратегического партнерства в различных сферах. Было подчеркнуто, что между двумя странами осуществляется активный политический диалог, Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций. С удовлетворением была отмечена хорошая динамика экономического сотрудничества.

"Было заявлено, что Азербайджан является одной из стран, которая больше всего инвестирует в экономику Грузии и является одним из ее основных торговых партнеров. Энергетические и транспортные проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией, были охарактеризованы как пример успешного регионального сотрудничества. В этом контексте было особо подчеркнуто стратегическое значение Южного газового коридора. Была выражена уверенность, что «зеленый» энергетический мост в Европу, создающийся при участии Азербайджана и Грузии, внесет дополнительный вклад в обеспечение энергетической безопасности многих европейских стран. Транспортно-транзитная сфера была признана как одно из основных направлений сотрудничества. Была подчеркнута важность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и отмечено значение совместных шагов по развитию Среднего коридора. Также были затронуты новые возможности сотрудничества, открывающиеся с освобождением от оккупации азербайджанских земель, выражена уверенность, что восстановление экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе послужит увеличению объемов грузоперевозок и принесет значительную экономическую выгоду всем странам региона. Была оценена динамика сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Отмечено, что сотрудничество вносит важный вклад в укрепление азербайджано-грузинских дружественных и братских связей, еще больше сближая два народа. С удовлетворением было подчеркнуто наличие широкого, еще не использованного потенциала для расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах. С точки зрения реализации этих возможностей важной платформой была названа совместная межправительственная комиссия, сопредседателями которой являются премьер-министры. Али Асадов, с учетом динамики развития азербайджано-грузинских связей и широкой повестки сотрудничества, предложил провести в ближайшие месяцы 10-е, юбилейное заседание Комиссии в Баку и пригласил И.Кобахидзе посетить Азербайджан. Премьер-министр Грузии с удовлетворением принял приглашение.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, в области информационных технологий и многих других направлениях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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