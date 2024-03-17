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Азербайджан играет все возрастающую роль в энергобезопасности Европы - Йенс Столтенберг

Политика Материалы 17 марта 2024 21:36 (UTC +04:00)
Азербайджан играет все возрастающую роль в энергобезопасности Европы - Йенс Столтенберг

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В ходе визита будут обсуждены и вопросы энергобезопасности, Азербайджан играет значимую роль для энергобезопасности стран альянса.

Как передает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Хорошо вернуться сюда, чтобы обсуждать вопросы энергобезопасности, потому что энергетика - важный элемент безопасности. Азербайджан развивает очень тесные связи с рядом союзников альянса и ваша страна играет все более важную роль, поставляя газ и в будущем электричество в ключевые страны НАТО в Европе. Это имеет большее значение для устойчивости наших обществ", - заявил генсек.

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