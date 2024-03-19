Джейхун Байрамов принял посла Китая в связи с завершением его дипмиссии

БАКУ /Trend/ - 19 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Китая Го Миня по случаю окончания его дипломатической деятельности.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, стороны с удовлетворением отметили успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений сотрудничества между двумя странами, отметив, что встречи на высшем уровне на различных международных платформах, политические контакты на высоком уровне, обмен взаимными визитами способствуют дальнейшему углублению отношений.

В соответствии с духом политического диалога, который постоянно развивается между двумя странами на основе взаимного доверия и уважения, была подчеркнута важность расширения связей в области экономики, торговли, культуры, науки и образования, туризма, высоких технологий и ряда других направлений. Стороны также выразили признательность за взаимную постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран. Было отмечено, что имеется широкий потенциал для участия китайских компаний в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году, и дальнейшие важные мероприятия создают дополнительные перспективы для сотрудничества между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава МИД поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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