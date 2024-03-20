Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.
Как сообщает в среду Trend, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому
из вас крепкого здоровья, радости, счастья и долгих лет жизни!
Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу
любовь, искренность, уважение и внимание! Пусть этот праздник,
являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в
очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да
упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Сил
и терпения их родным и близким! Пусть Всевышний всегда будет
милосерден к нашему народу!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"