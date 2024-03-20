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Праздник Новруз отмечается уже на всех суверенных территориях Азербайджана - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 20 марта 2024 16:55 (UTC +04:00)
Праздник Новруз отмечается уже на всех суверенных территориях Азербайджана - Хикмет Гаджиев

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Праздник Новруз отмечается уже на всех суверенных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в официальном аккаунте в социальной сети X.

"В этом году праздник Новруз в Азербайджане отличается от предыдущих. На всех суверенных территориях и серых зонах Азербайджана, освобожденных от оккупации, разоженны праздничные костры. Как говорится, игра окончена!

Поздравляя друг друга с праздником Новруз, мы уже не говорим о том, чтобы отметить его в следующем году в Шуше и Ханкенди. Сегодня в Шуше, Ханкенди и на других освобожденных от оккупации землях царит праздничная атмосфера Новруза. Обновленная карта Организации Объединенных Наций 2024 года под номером 3761 - лучшее описание новых реалий с соответствующими географическими названиями!", - говорится в публикации Х.Гаджиева.

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