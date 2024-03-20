Глава делегации Азербайджана в ПА Евронест поставил спикера Армении на место

БАКУ /Trend/ - Выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в якобы «проведении этнических чисток» в Карабахе, «уничтожении армянского наследия» и использовал термин «Нагорный Карабах».

Как сообщает Trend, глава азербайджанской делегации, депутат Таир Миркишили заявил, что с большим сожалением слушал это предвзятое выступление спикера парламента Армении. Депутат заявил, что в нынешней атмосфере мирных переговоров такое выступление имеет деструктивный эффект, отметив, что все стороны должны поддержать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Таир Миркишили, заявил, что в Азербайджане есть Карабахский экономический район, а не регион под названием "Нагорный Карабах".

Подчеркнув, что Азербайджан никогда и нигде не проводил этнические чистки, что в Ханкенди до сих пор живут армяне и что Армения совершила большие разрушения в регионе, Таир Миркишили призвал отказаться от риторики, используемой в течении 30 лет и выступить с речью в поддержку мира.