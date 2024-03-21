Азербайджан и Китай твердо привержены всестороннему развитию партнерства - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай имеют твердую решимость всесторонне развивать партнёрство.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью China Global Television Network (CGTN) заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Китай всегда дружественно относился к Азербайджану. С момента обретения Азербайджаном независимости мы увидели поддержку Китая. Азербайджан добился больших успехов, и активное участие, сотрудничество и партнерство наших китайских друзей и китайских компаний были частью этой истории успеха. У нас есть твердая решимость всесторонне развивать азербайджано-китайское партнерство и сотрудничество», - сказал он.

Гаджиев добавил, что политические отношения между двумя странами всегда были идеальными, отметив наличие взаимопонимания и диалога.

«В частности, Азербайджан всегда поддерживал политику «одного Китая». Что касается экономических отношений, Азербайджан определил «зеленый рост» и цифровую трансформацию в качестве одного из своих национальных приоритетов. Азербайджан также является страной, где пройдет COP29. «Средний коридор» приобретает дополнительную важность и значимость. Во всех этих сферах, включая культурную сферу, сотрудничество в международных институтах, взгляды и видение Китая и Азербайджана совпадают. Основываясь на традиционных связях, сотрудничестве и дружбе, мы ждем продолжения этого сотрудничества», - сказал он.