МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявлениям (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявления премьер-министра Франции Габриэля Атталя, прозвучавшие на встрече с армянской общиной.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан решительно осуждает необоснованные заявления премьер-министра Франции Габриэля Атталя против Азербайджана и в одностороннем порядке защищающие Армению, сделанные им во время ежегодного мероприятия Координационного совета армянских организаций Франции 20 марта 2024 года.

"Премьер-министру Франции, который осудил антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные в сентябре прошлого года ВС Азербайджана против остатков вооруженных сил Армении на суверенных территориях Азербайджана, а также обвинил Азербайджан в якобы "оккупации армянских территорий", хотим напомнить, что мероприятия, проведенные азербайджанской стороной, отвечают нормам и принципам международного права, а также положениям резолюции Совета Безопасности ООН, постоянным членом которой является Франция. Абсурдно, что Франция, которая не возражала против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, а также против того, что в настоящее время Армения все еще держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, без каких-либо оснований обвиняет Азербайджан в применении силы. Еще раз призываем французскую сторону извлечь уроки из собственной истории, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец подобным провокационным заявлениям", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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