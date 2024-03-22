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Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с послом Азербайджана во Франции (ФОТО)

Политика Материалы 22 марта 2024 10:58 (UTC +04:00)
Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с послом Азербайджана во Франции (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита во Францию президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики во Французской Республике Лейлой Абдуллаевой, сообщает в пятницу Trend.

На встрече была обсуждена деятельность Фонда тюркской культуры и наследия по сохранению и продвижению на международной арене культурного наследия тюркских народов, имеющих общее историческое прошлое и ценности.

В ходе беседы была высоко оценена инициатива и работа Фонда по внесению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО новой транснациональной тюркской номинации - оригинального искусства "гурама", принадлежащего тюркскому миру.

Встреча завершилась обменом мнениями по расширению связей между Фондом тюркской культуры и наследия и посольством Азербайджанской Республики во Французской Республике и осуществлению дальнейших совместных мероприятий.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с послом Азербайджана во Франции (ФОТО)
Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с послом Азербайджана во Франции (ФОТО)
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