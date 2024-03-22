Франция хочет конституционализировать колониализм в Канаки

БАКУ /Trend/ - 21 марта Франсуа Ру, почетный адвокат, бывший директор Бюро защиты Специального трибунала по Ливану в Гааге (в 2009-2018 годах), обратился к французским парламентариям.

Как сообщает в пятницу Trend, в обращении, опубликованном во французской газете «l'Humanite» говорится, что правительство Франции хочет конституционализировать колониализм Новой Каледонии.

«Правительству не удалось собрать за столом переговоров всех участников движения за независимость, которые отказались признать законность третьего референдума, состоявшегося в декабре 2021 года, несмотря на просьбу об отсрочке из-за эпидемии COVID и канакских траурных обычаев.

Правительство продолжало настойчиво добиваться заключения Государственного совета Франции по поводу институционального будущего Новой Каледонии и, в частности, по увеличению числа избирателей, имеющих право голоса на выборах. Высший орган опубликовал свое заключение 7 декабря 2023 года, рекомендуя пересмотреть конституцию для регулирования институционального будущего Новой Каледонии и изменить избирательные правила, установленные Нумейским соглашением 1998 года.

Альбер Камюс сказал: «Не называть процессы своими именами — значит приносить миру дополнительные страдания»»,- отмечает автор.

В обращении подчеркивается, что вопрос Новой Каледонии касается права колонизированных народов на самоопределение, а не решения Франции по вопросу равенства их граждан согласно избирательному законодательству.

«В 1960 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «Декларацию о предоставлении независимости колонизированным странам и народам» резолюцией № 1514.

С 1986 года Новая Каледония включена в список территорий, подлежащих деколонизации. Специальный комитет ООН по деколонизации ежегодно отслеживает ситуацию и дает рекомендации относительно Франции. Активистам, выступающим против независимости, много раз не удавалось исключить Новую Каледонию из списка территорий, подлежащих деколонизации.

Так как же может Франция, один из составителей Устава Организации Объединенных Наций 1945 года, а затем Всеобщей декларации прав человека 1948 года и постоянный член Совета Безопасности, пытаться уклониться от своих обязательств по условиям Устава относительно деколонизации территории?»- пишет автор.

Как отмечается, необходимо согласиться с тем, что в Новой Каледонии дела обстоят непросто из-за давней политики поселений.

«В преамбуле Нумейского соглашения 1998 года впервые было официально признано насилие в отношении канаков, коренного народа.

Так как же, 25 лет спустя, правительство правящей державы представляет себе, что будущее Новой Каледонии будет решено в соответствии с французским законодательством за счет увеличения числа имеющих право голоса избирателей, что приведет к образованию канакского меньшинства?

Если необходимо авторитетное мнение, то это, конечно, должен быть не французский суд, а единственный соответствующий международный орган, созданный Уставом Организации Объединенных Наций: Международный Суд, базирующийся в Гааге»,- отмечается в обращении.

Автор считает, что Международный Суд имеет право выносить юридическое заключение после противоречивых дебатов между заинтересованными сторонами.

«Это наглядно видно в решении проблем между Маврикием и Соединенным Королевством в связи с островами Шагос, а также на примере стены, построенной Израилем.

Дамы и господа парламентарии, вы выполните свой мандат, отказавшись голосовать по любым изменениям в Конституции Новой Каледонии и позволив французскому правительству передать этот вопрос в Международный Суд через Генеральную Ассамблею ООН в качестве «управляющей власти». Каждой заинтересованной стороне должно быть разрешено представить свои аргументы. Построение мира с помощью закона - это девиз Международного Суда», - заключил автор.