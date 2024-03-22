Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентским Союзом подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в рамка 148-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентским Союзом был подписан меморандум о взаимопонимании, передает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Как сообщается, от имени Парламентской сети Движения Неприсоединения документ подписала спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и председатель Парламентской сети Сахиба Гафарова, а от имени Межпарламентского Союза генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

После церемонии подписания было отмечено, что Парламентская сеть Движения Неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, играет важную роль в расширении парламентской дипломатии и в углублении сотрудничества между законодательными органами стран-членов Движения Неприсоединения. А сотрудничество между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентским Союзом послужит диверсификации деятельности в этом направлении.

На встрече также выражалось удовлетворение развитием на высоком уровне взаимосвязей между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским Союзом.

Подписанный меморандум будет способствовать расширению связей между этими двумя структурами и развитию сотрудничества в рамках парламентской дипломатии в представляющих общий интерес вопросах.

