Азербайджан решительно осуждает нападение на концертный комплекс Крокус-Сити - МИД

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс Крокус-Сити в Москве.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".