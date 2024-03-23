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Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования Председателю Правительства России

Политика Материалы 23 марта 2024 10:22 (UTC +04:00)
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования Председателю Правительства России

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, передает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

А.Асадов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

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