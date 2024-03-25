В Азербайджане арестовано лицо, планировавшее совершение терактов (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Арестовано лицо, планировавшее совершение терактов в Азербайджане.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В ходе проведенного СГБ расследования возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Аскеров Бахруз Алимамед оглу (1988 года рождения), проживавший в городе Мурманск Российской Федерации, вступив в контакт с другими лицами, в целях нарушения общественной безопасности в стране, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, готовился совершить террористический акт сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями.

Было установлено, что Бахруз Аскеров вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также было установлено, что Бахруз Аскеров поручил своим связным осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в некоторых регионах Азербайджана.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного кодекса Азербайджанской Республике, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, установлено, что Бахруз Аскеров планировал организовать военную подготовку на территории зарубежного государства для лиц, с которыми он контактировал, но в результате принятых СГБ мер, совершить эти преступные действия ему не удалось.

На данный момент продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения всех особенностей уголовного дела.

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