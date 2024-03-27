Планы по оказанию военной помощи Армении вредят усилиям по миростроительству в регионе - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вредят усилиям по миростроительству в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская сторона неоднократно открыто выражала свою позицию в отношении определенных подходов и действий Европейского союза, в частности, некоторых его стран-членов в отношении нашего региона. Кроме того, во время четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года в Праге, было сделано обращение к азербайджанской стороне о согласии на размещение краткосрочного мониторингового потенциала Европейского союза, состоящего из 40 гражданских экспертов по мониторингу, которые предположительно должны были внести свой вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией вдоль неделимитированной границы армянской стороны. К сожалению, после первоначального двухмесячного срока без согласия Азербайджана Мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к Мониторинговой миссии ЕС она де-факто является миссией НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют "сдерживающей силой" и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана", - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что в соответствии с заявленным мандатом миссии ЕС сторона ЕС была серьезно призвана принять все необходимые меры для обеспечения ее деятельности в качестве полностью нейтральной, гражданской и невооруженной миссии, а также воздержания от любой деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или иным образом затрагивающей его легитимные интересы безопасности.

"Другим вопросом, вызывающим озабоченность, является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, которая включает в себя новые обещания по обеспечению большим количеством военной техники (включая смертоносные и штурмовые виды оружия). Греция, еще один член ЕС, недавно сделала заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную озабоченность и вредят усилиям по миростроительству в регионе. Интересно, что, хотя Азербайджан почти 30 лет был жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, и даже несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении, он никогда не получал безусловной поддержки в подобной форме от ЕС и США", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Также было отмечено, что подобная деятельность со стороны Европейского союза и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основывается на подходе двойных стандартов.

"Данная конференция не проводится в полной прозрачности, лишена региональной инклюзивности и противоречит построению доверия и интеграции, поощряемым и столь необходимым в регионе. Эта конференция вместо того, чтобы подталкивать армянскую сторону к переговорам с доброй волей, создает новые разделительные линии и "сферы влияния" в регионе.

На фоне реваншистских настроений в Армении такое открытое проармянское общественное проявление Вашингтоном и Брюсселем может создать в этой стране опасную иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в повторных возможных провокациях Армении против Азербайджана. В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении.

В то время, когда на основе базовых норм и принципов международного права создается уникальная возможность достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности, мы еще раз призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе", - также говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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