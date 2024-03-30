Отношения между Россией и Арменией уже на уровне конфликта - комментарий

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Арменией находятся уже на уровне конфликта.

Об этом в субботу Trend сказал политический эксперт Тураб Рзаев.

По его словам, уже некоторое время имеют место разногласия между Россией и Арменией.

Эксперт отметил, что Армения отдаляется от России, не выполняет условия заключенных соглашений, стремясь к сближению с Западом.

"Одним словом, Армения в отношениях с Россией действует как ей заблагорассудится, что ведет к углублению противоречий. Это делается в том числе с целью вывода из Армении российской военной базы. До сих пор Россия не хотела портить отношения между двумя странами, хотя и понимала это. Но ситуация настолько напряженная, что Россия уже не видит необходимости скрывать это. Замораживание Арменией участия в Организации Договора о коллективной безопасности, вопрос вывода российских военных из ереванского аэропорта показывают, что связи между двумя странами вот-вот будут разорваны. Ключевую роль в этом играют различные инструкции, которые Пашинян получает от Запада. При этом бюджет Армении практически зависит от российской экономики", - сказал Рзаев.

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