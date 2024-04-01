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В Азербайджане переименованы службы восстановления, строительства и управления - Указ

Политика Материалы 1 апреля 2024 14:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане переименованы службы восстановления, строительства и управления - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе переименована в Службу восстановления, строительства и управления №1 в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 21 июля 2022 года "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Кроме того, Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе переименована в Службу восстановления, строительства и управления №2 в Лачинском районе. В связи с этим глава государства внес изменения в указ от 26 мая 2023 года "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

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