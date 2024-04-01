Доходы представителей СГБ Азербайджана за рубежом будут освобождены от налогообложения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные представителями Службы государственной безопасности Азербайджана в иностранных государствах и международных организациях, могут быть освобождены от уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 33 указа №1936 Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2022 года "О назначении и обеспечении деятельности представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях".

В статье 15 закона "О социальном страховании" определен перечень видов доходов, на которые не начисляются взносы на обязательное государственное социальное страхование, а в статье 102 Налогового кодекса - освобождение от подоходного налога и льготы.

В указанных нормах определены льготы, компенсации и ежемесячные надбавки, выплачиваемые сотрудникам дипломатической службы, работающим в дипломатическом представительстве или консульстве Азербайджанской Республики, лицам, осуществляющим административно-техническое обслуживание органов дипломатической службы, а также заработная плата военнослужащих, осуществляющих охрану дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики, действующих в зарубежных странах и международных организациях, как доходы, освобожденные от выплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога.

Таким образом, было сочтено необходимым внести изменения в упомянутые нормативные правовые акты в связи с обеспечением права представителей Службы государственной безопасности в иностранных государствах и международных организациях пользоваться данными льготами.

Законопроект предусматривает освобождение от выплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога из предоставленных представителям СГБ в иностранных государствах и международных организациях всех видов выплат (кроме государственной зарплаты), выплачиваемых в соответствии с "Нормами и правилами оплаты расходов на содержание (в том числе представительских расходов) представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях", утвержденными постановлением №219 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2023 года).

В случае принятия проекта, из доходов, полученных представителями СГБ в иностранных государствах и международных организациях - к уплате взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходный налог будут привлекаться только государственные зарплаты.

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