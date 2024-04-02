БАКУ/Trend/ - Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"1 апреля начиная с 22:00 до 22:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - сказали в ведомстве.