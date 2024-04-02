Джейхун Байрамов обсудил развитие сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения с главой МИД Конго (Обновлено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Конго Жаном-Клодом Гакоссо.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министры обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных платформ, в частности ООН и Движения неприсоединения, а также подготовку к COP29.

12:46

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Республики Конго Жана-Клода Гакоссо в рамках его визита в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Затем между главами МИД началась встреча один на один.

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