В Баку прошла конференция "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели" (ФОТО) (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров, генеральный прокурор Кямран Алиев, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов, омбудсмен Сабина Алиева, министр юстиции Фарид Ахмедов, председатель Верховного суда Инам Керимов, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверан Исмаилов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Выступая на конференции, Кямран Алиев сказал, что цифровизация идет во всех сферах общества.

"Однако в уголовных процессах это особая сфера, и мы должны проводить этот процесс с большой чувствительностью и точностью. Возникла необходимость внесения определенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство", - подчеркнул он.

Фуад Алескеров упомянул, что электронизация услуг, оказываемых населению в Азербайджане, затрагивает и правоохранительные органы.

"В правоохранительных органах создана электронная система, успешно внедряются многочисленные инновации", - отметил он.

Выступивший затем заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов сказал, что защита прав граждан имеет важное значение.

"Цифровизация также должна учитываться при развитии и применении уголовного процесса. Наряду с оцифровкой существующих методов уголовного преследования должны использоваться новые методы, современные информационные технологии.

Генеральная прокуратура играет особую роль в направлении применения в стране досудебного законодательства. Основная работа по борьбе с цифровой преступностью лежит на Генеральной прокуратуре", - добавил Г.Керимов.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, в свою очередь, сказал, что решения судов о назначении адвокатов за государственный счет теперь распределяются между соответствующими адвокатскими бюро в режиме онлайн без человеческого фактора.

"Считаем, что даже на этапе досудебного расследования вопросы представления подозреваемому или обвиняемому списка адвокатов, действующих в адвокатском учреждении на территории, выбора им адвоката из этого списка, приглашения адвоката и т.д. должны решаться через единое электронное пространство",- отметил он.

Начальник Управления исполнения по неуголовным преследованиям Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев упомняул, что презентация проекта, связанного с "Цифровизацией и электронизацией", стала возможной благодаря поддержке, оказанной непосредственно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Начальник Управления подчеркнул, что органы прокуратуры изучили международный опыт при разработке подобных проектов.

"Поскольку генеральный прокурор Азербайджана является вице-президентом Международной ассоциации прокуроров, во время разработки проекта, мы связывались с прокуратурами стран мира и интересовались их опытом. Представляемая в настоящее время программа написана в Азербайджане с нуля. Мы рады, что проект уже был встречен с большой симпатией. Мы надеемся, что программа, протестированная в Генеральной прокуратуре, будет использоваться и другими следственными органами. Следует также подчеркнуть, что эта программа является продуктом Азербайджана, и мы считаем, что у нее будет успешное будущее", - добавил он.

После выступлений между Генеральной прокуратурой и Счетной палатой был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ подписали генеральный прокурор Кямран Алиев и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

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