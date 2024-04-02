Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 5 апреля.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, в повестку заседания включен 21 вопрос.

Это следующие вопросы:

1. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики.

2. О назначении М.К.Гасанова судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

3. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского апелляционного суда.

4. О назначении и освобождении от должности судей Гянджинского апелляционного суда.

5. О назначении и освобождении от должности судей Сумгайытского апелляционного суда.

6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда.

7. О назначении и освобождении от должности судей Ширванского апелляционного суда.

8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционные законы Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики» и «О нормативных правовых актах» (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года номер 471-VIQ «О медиа» (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О совместной деятельности, объединении, отделении и ликвидации муниципалитетов» (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов» (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года номер 141-IIQ (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О таможенном тарифе» и «О рекламе» (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медиа» (второе чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об охране памятников истории и культуры», «О выдаче (экстрадиция) лиц, совершивших преступления» и «О культуре» (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года номер 979-VIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!