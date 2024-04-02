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Внесены изменения в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - Распоряжение (Дополнено)

Политика Материалы 2 апреля 2024 18:58 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 19 февраля 2016 года №1792 "Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики".

Распоряжением из списка членов комиссии исключен Фикрет Мамедов и добавлен министр юстиции Фарид Ахмедов.

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