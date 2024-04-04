Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)

Политика Материалы 4 апреля 2024 10:05 (UTC +04:00)
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, в мероприятии примут участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости