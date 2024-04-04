Армянская драма: поверит ли Москва слезам?

БАКУ /Trend/ - Экономика Армении хронически находится в зависимости от реэкспорта в Россию и денежных переводов из России.

Начиная с 2022 года макроэкономические показатели в Армении указывают на положительные тенденции в экономике, но интересно посмотреть, что стоит за этим изменением в ситуации, когда инвестиции, государственные расходы и производство, являющиеся основными составляющими ВВП, не увеличиваются. Это сомнительное экономическое развитие в большей степени связано с экономическими последствиями российско-украинской войны, "благотворительными услугами" России для избежания санкций, со средствами, которые ввезли мигранты, и трансфертами из России. Но главным в центре внимания должен быть вопрос о том, что будет происходить без всего этого в экономике Армении. Таким образом, отсутствие реальной основы для зафиксированного экономического роста и стоящие за этим внешние факторы ставят под сомнение устойчивость развития.

В современной экономической науке голландский синдром - это термин, используемый в экономике для обозначения взаимосвязи между ростом, происходящим в одном конкретном секторе (например, природные ресурсы), и снижением, происходящим в других секторах (например, производство или сельское хозяйство). Но изменения, которые произошли в экономике Армении в последнее время, показывают, что для того, чтобы заразиться этой "болезнью", ресурсы порой совсем не нужны. Таким образом, раздутый экономический рост из-за зависимости от экономики другой страны может стать новым "штаммом" этой болезни.

В последние годы в Армении наблюдаются тенденции к рецессии в промышленности, сельском хозяйстве, финансовом и страховом секторах, которые считаются основными секторами экономики, но пока раздутые показатели других секторов дают возможность восполнить пробел, что само по себе указывает на "эффект ресурсного тока" голландского синдрома. То есть ресурсы концентрируются вокруг лишь нескольких секторов. Основная проблема заключается в том, что ценность товаров, создаваемая растущими секторами - это продукты, которыми нельзя торговать. Например, в Армении в прошлом году наибольший рост наблюдался в строительном секторе, секторе потребления и реэкспорта, где ни один из этих секторов не производит товарной продукции.

Армения официально занимается контрабандой

Одной из главных причин экономического роста в Армении в 2023 году также было увеличение товарооборота с Россией, которая является ее крупнейшим торговым партнером. Так, на Россию приходится 40 процентов экспорта и 34 процента импорта Армении. 78 процентов потребляемой энергии импортируется из России. По данным правительства Армении, с января по ноябрь 2023 года на Россию приходилось более трети внешней торговли Армении, двусторонний торговый обмен вырос на более чем 40 процентов, до 6,3 миллиарда долларов. Таким образом, диверсификация внешней торговли в Армении находится на очень низком уровне, зависящем только от одной страны.

Санкции против России позволили реэкспортировать продукцию западных стран в Россию именно через Армению. Реэкспорт из Армении подержанных автомобилей, бытовой электроники и других товаров западного производства остается ключевым драйвером экономического роста. Общий объем такой продукции, включенной в общий экспорт Армении в Россию, в 2023 году составил около 3,2 миллиарда долларов, что на 50 процентов больше, чем в 2022 году.

Начиная с 2022 года, в структуре экспорта Армении произошли серьезные изменения. Так, в стране регистрируется большой рост экспорта продукции (например, продукции ювелирной и алмазной промышленности и др.), не производимой в объеме, пропорциональном объему экспорта. Поскольку в Армении нет производства и рабочей силы, соответствующих нужным объемам экспорта, здесь необходимо учитывать важность фактора реэкспорта. В общих статистических показателях Армении реэкспорт указывается как прямой экспорт.

По сравнению с 2020 годом объем торговли между Арменией и Россией в 2023 году увеличился в 6 раз. Несмотря на то, что из-за санкций прямой экспорт некоторых европейских стран и США в Россию значительно сократился, объем экспорта из этих стран в страны-союзники России, в основном в Армению, резко возрос. Например, экспорт Германии в Россию в 2022 году снизился в 1,9 раза по сравнению со средним показателем за 2017-2021 годы, но подобный экспорт в Армению увеличился в 2,4 раза. Также в 2022 году экспорт Великобритании в Россию снизился в 2,7 раза (в Беларусь - в 11 раз) по сравнению со средним показателем за 2017-2021 годы, подобный же экспорт в Армению увеличился в 2,6 раза. В 2022 году экспорт США в Россию снизился в 3,6 раза (в Беларусь - в 3,4 раза) по сравнению со средним показателем за 2017-2021 годы, но такой экспорт в Армению увеличился в 4,3 раза.

Армения - "невидимый герой" войны в Украине

Согласно информации Bloomberg, в сложившейся геополитической ситуации с 2022 года Армения стала одним из центров реэкспорта полупроводников и других товаров двойного назначения в Россию, минуя санкции США и Европы. В 2023 году стало известно, что Армения стала 4-м крупнейшим экспортером полупроводниковой продукции для оборонной промышленности России.

Также, согласно официальной информации, упомянутой в New York Times, в 2022 году Армения увеличила импорт чипов и процессоров из США на 515 процентов и из Европейского союза на 212 процентов, после чего 97 процентов этих товаров было экспортировано в Россию и использовано там в военных целях. Армения также играет роль коридора для поставок в Россию боеприпасов иранского производства.

Связь Армении с Россией также вызывает растущую озабоченность западных стран, которые хотят наказать Россию за войну в Украине. Официальные лица США и Европы считают, что бывшее советское государство Армения поддерживает Россию для обхода экономических санкций, введенных против Москвы. В недавней статье в газете The Telegraph отмечается, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Армения, выступают в качестве транзитных пунктов, через которые в Россию проходят материалы и технологии для производства оружия.

Колодец не наполнить, вливая в него воду

Эти и другие поступления денежных средств из России также являются одной из основных причин роста экономики Армении в 2023 году. По словам председателя Центрального банка Армении, высокий рост, на 12,6 процента в 2022 году (в основном в сфере туризма, финансов и информационных технологий), был связан с притоком в Армению мигрантов из России в связи с российско-украинской войной. Приток мигрантов также привел к увеличению объема услуг, предоставляемых в Армении в 2022 году, особенно в сфере финансов, страхования, транспорта и связи, на 27,1 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Российские мигранты стимулировали рост цен на рынке аренды жилья в Армении более чем в 2 раза.

В целом, по мнению большинства, приток российских мигрантов в Армению стимулировал экономический рост за счет повышения инфляции в связи со значительным ростом внутреннего спроса на потребительские товары, недвижимость и другие товары и услуги, а также финансового капитала, начиная с 2022 года. Это проявление "эффекта расходов", который являет собой разрушительное воздействие "голландского синдрома" на экономику. В результате национальная валюта неоправданно дорожает и стимулирует импорт, повышая инфляцию в стране.

Миграционная статистика показывает, что рост, связанный с российским фактором, не является стабильным. Из 786 тысяч россиян, прибывших в Армению за 10 месяцев 2022 года, в начале 2023 года осталось около 110 тысяч. Прибывшие в страну мигранты, видимо, вскоре поняли, что долгосрочное проживание там невозможно...

В настоящее время денежные переводы (трансферты) из зарубежных стран в Армению составляют один из основных финансовых источников населения и создали зависимость от этого источника. Доля денежных переводов из-за рубежа в Армению в ВВП в 2019-2023 годах составила 10-12 процентов. Доля России в трансфертах, осуществляемых в этом направлении, высока - так, в предыдущем году (0,866 миллиарда долларов) по сравнению с 2022 годом объем денежных переводов из России увеличился в 4,2 раза до 3,6 миллиарда долларов. В 2022 году на Россию пришлось около 70 процентов от общего объема трансфертов из зарубежных стран в Армению.

Понадеявшись на соседа, останешься без света

Потребление энергии в Армении также зависит от России. Так, не имея собственных ресурсов, Армения обеспечивает большую часть своих потребностей в энергии (в 2020 году 78,6 процента от общего энергоснабжения) в основном за счет России в виде природного газа и нефти.

Основным поставщиком газа в Армению (87,7 процента в 2021 году) является Россия. Российская компания "Газпром Армения" является единственным поставщиком природного газа потребителям в стране. С 2019 года "Газпром" установил цену на российский газ для Армении в размере 165 долларов США за 1000 кубометров. Это в 3 раза ниже, чем цена, за которую Россия продает газ Европе и Турции, и в 2 раза ниже, чем цена продажи газа Китаю. Но какие услуги Армении по отношению к России стоят за этой низкой ценой, остается одним из главных вопросов....

Тот, кто едет на чужой лошади, быстро сойдет с нее

В заключение отметим, что, по данным рейтингового агентства Fitch, экономика Армении и в ближайшем будущем останется в серьезной зависимости от России, что представляет серьезную угрозу для экономического развития "независимого государства".

Сложно даже представить, каким будет конец армянской экономики, если Москва наложит какие-либо санкции на Армению, чья внешняя торговля, основные денежные переводы и даже потребление зависят от России.

Сегодня Армения не может продавать экспортную продукцию, которую не производит сама и не сможет производить в обозримом будущем, ни в какую другую страну, кроме России. На самом деле сами страны, которые производят эту продукцию, могут спокойно продавать ее на другие рынки без посредничества Армении. Но за чей счет Армения будет обеспечивать свой экономический рост в ближайшие годы?..

Алишир Мамед

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!