Турция не верит заявлениям поддерживающих Армению стран о том, что они не нацелены на Азербайджан - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция не верит заявлениям поддерживающих Армению стран о том, что они не нацелены на Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам глава делегации турецкого правительства в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения Аллеи шехидов и памятника "Тюркское шехидство".

Он отметил, что с Шушинской декларацией отношения Азербайджана и Турции поднялись до союзнического уровня.

"В рамках этой декларации Турция будет рядом с Азербайджаном во всем, что ему будет нужно. Мы не верим заявлениям поддерживающих Армению стран о том, что они не нацелены на Азербайджан. Естественно, они могут оказать региону экономическую поддержку. Но поддержка, которую они оказывают, особенно в вопросе оружия, не пойдет на пользу ни Армении, ни региону. Они пробовали сделать это и раньше, но затем поняли, что это бесполезно", - добавил М.Чавушоглу.

Отметим, что глава делегации турецкого парламента в ПА НАТО, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне посетил Азербайджан. В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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