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Президент Ильхам Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

Политика Материалы 4 апреля 2024 13:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Визит Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджан окажет очень положительное влияние и на дальнейшее сотрудничество двух стран. Наши политические отношения еще больше укрепятся.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Выразив надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в торговом обороте появится положительная динамика, глава государства отметил: «Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29».

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