Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии - Дени Сассу-Нгессо

БАКУ /Trend/ - В Конго имеются обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере», - добавил Президент Конго.