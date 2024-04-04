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Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии - Дени Сассу-Нгессо

Политика Материалы 4 апреля 2024 13:36 (UTC +04:00)
Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии - Дени Сассу-Нгессо

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Конго имеются обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере», - добавил Президент Конго.

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