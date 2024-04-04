Посол Франции признал, что его страна нарушила международные нормы

БАКУ/Trend/ - Франция – первая страна-член НАТО, которая нарушила табу, поставив технику в Армению – страну-члена ОДКБ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

"Сотрудничество также касается переподготовки армянских военнослужащих и военных советников в министерстве обороны Армении, как в самой Армении, так и во Франции", – подчеркнул он.

Следует отметить, что Франция, осуществляющая всестороннее вооружение Армении, поощряющая милитаризм в регионе, всячески препятствует восстановлению стабильности и мира в регионе. Насколько фальшивой была политика этой страны в отношении Азербайджана стало ясно, как во время сопредседательства Минской группы ОБСЕ, так и во время 44-дневной Отечественной войны.

Однако Франция должна понимать, что представлять Армению, являющуюся государством-оккупантом, как "миротворца", и поддерживать ее никому не пойдет на пользу.

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